Muharrem İnce'ye kaset kumpasında WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! FETÖ ile bağlantılı hesaplar süreci yönetti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yol açan "montaj kaset ve sahte dekont" soruşturmasında 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin WhatsApp konuşmaları da yer aldı. CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru'nun Yalancılar Derneği kısaltması olan 'Yal-Der' adlı WhatsApp grubunda söz konusu paylaşımı yaptığı ve İnce'yi kastederek hakaret ettiği saptandı.