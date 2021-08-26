Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP’de ince hesaplar yapılıyor

Muhalefette cumhurbaşkanı adaylığı yılan hikayesine döndü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun peş peşe adaylık sinyalinin ardından CHP üçe bölündü. Son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da adaylığa yeşil ışık yaktı. Genel başkanların onay şartını öne sürdü. İYİ Parti yönetimi ise Meral Akşener'i aday olarak görmek istiyor. HDP cephesinde de Selahattin Demirtaş sesleri yükseliyor. Dengelerin sık sık değiştiği muhalefette adaylık yarışını kimin kazanacağı merak konusu.

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