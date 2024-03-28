Muhalefete “siyasi kadavra” benzetmesi

İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu katıldığı bir programda muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu. "Muhalefetten hiç bir şey olmaz" diyen Ağıralioğlu, ''Genel seçimde muhalefetin selası okundu bu seçimde ise cenaze namazını kılacağız" ifadelerini kullandı.

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