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Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Emirhan Demirok ile Birsen Demirok ve kaçtığı asker arkadaşı canlı yayında yüzleşti! Müge Anlı Emirhan Demirok Birsen Demirok Video İzle

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Giriş: 11.12.2021 11:31
Müge Anlı, sevgi izinin öneminden söz etti. Dün İstanbul’da Bahçelievler’de bir vatandaşın kaybolduğunu, sevgi izi sayesinde bulunduğunu söyledi. Eşinin askerlik arkadaşıyla gitmişti, 5 gündür kayıp olan Birsen Demirok bulundu.

Müge Anlı, sevgi izinin öneminden söz etti. Dün İstanbul'da Bahçelievler'de bir vatandaşın kaybolduğunu, sevgi izi sayesinde bulunduğunu söyledi. Eşinin askerlik arkadaşıyla gitmişti, 5 gündür kayıp olan Birsen Demirok bulundu. Müge Anlı, Birsen Hanım'ın bulunduğunu açıkladı, stüdyoya geldiğini, gerçekten Halil Bey'e kaçtığını, 3 gün sonra düğünümüz olacak bugün kına gecesi için alışveriş yapacaktık dediğini, kadının evli olduğunu unuttuğunu söyledi. Birsen Hanım stüdyoya geldi. Halil Bey'in annesine kaynanam dedi ve kaynanasının kendisine hızma aldığını, yüzük aldıklarını anlattı. Birsen Hanım, eşinin hiç kendisine bakmadığını, git çalış dediğini, asla çalışmadığını dile getirince Emirhan Bey, kendisinin hala yırtık ayakkabı ile gezdiğini, eşi ne istedi de yapmadığını, eşi gittiğinde pişman olacağını iddia etti.

Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Emirhan Demirok ile Birsen Demirok ve kaçtığı asker arkadaşı canlı yayında yüzleşti! Müge Anlı Ermirhan Demirok Birsen Demirok Video İzle | Müge Anlı ile Tatlı Sert video izle
Müge Anlı’da büyük yüzleşme! Emirhan Demirok ile Birsen Demirok ve kaçtığı asker arkadaşı canlı yayında yüzleşti! Müge Anlı Ermirhan Demirok Birsen Demirok Video İzle | Müge Anlı ile Tatlı Sert video izle
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