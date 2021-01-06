07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB'den Sarıkamış şehitlerine anlamlı klip

MSB'den Sarıkamış şehitlerine anlamlı klip

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.01.2021 15:46
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış şehitlerinin şehadete yürüyüşünün 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'Biz buradayız ana, daha ölmedik!' Karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi sineleri parçaladığı Sarıkamış'ta şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İmran Han’dan A Haber’e özel açıklamalar
İmran Han’dan A Haber’e özel açıklamalar
Boğaziçi Üniversitesi provokatörleri, yeni rektörleri Prof. Dr. Melih Bulu ile akıllarınca dalga geçti!
Boğaziçi Üniversitesi provokatörleri, yeni rektörleri Prof. Dr. Melih Bulu ile akıllarınca dalga geçti!
FETÖ'nün Arnavutlukla ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz
"FETÖ'nün Arnavutlukla ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz"
Bakan Soylu: Türk Polisi doğru yapmıştır
Bakan Soylu: Türk Polisi doğru yapmıştır
Türkiye bu filmi görmüştü!
Türkiye bu filmi görmüştü!
Muharrem İnce kovulmayı bekledi
"Muharrem İnce kovulmayı bekledi"
Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor! Kendi partisini kuracak
Muharrem İnce CHP'den istifa ediyor! Kendi partisini kuracak
AK Parti harekete geçti! 3 isim hakkında suç duyurusu
AK Parti harekete geçti! 3 isim hakkında suç duyurusu
Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Türkiye'ye kritik ziyaret! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor?
Boğaziçi Üniversitesi'nde neler oluyor?
Bakan Dönmez'den enerji açıklaması
Bakan Dönmez'den enerji açıklaması
Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto
Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT bayraklı protesto
Daha Fazla Video Göster