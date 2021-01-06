MSB'den Sarıkamış şehitlerine anlamlı klip

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış şehitlerinin şehadete yürüyüşünün 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla bir klip paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "'Biz buradayız ana, daha ölmedik!' Karın kurşun olup yağdığı, ayazın keskin bir bıçak gibi sineleri parçaladığı Sarıkamış'ta şehit düşen kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.