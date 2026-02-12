Kurtulmuş’tan Meclis’teki kavgaya sert tepki: Demokrasiye yönelik haksız bir hareket

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni bakanların yemin töreni öncesi Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan yumruklu kavgayı sert sözlerle eleştirerek, kürsü işgali girişiminin Anayasa’ya aykırı olduğunu ve TBMM’nin mehabetine yakışmadığını söyledi. Kurtulmuş ayrıca, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kıyafeti üzerinden yapılan hakarete tepki göstererek, bireysel özgürlüklerin anayasal güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.