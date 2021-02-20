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MSB'den karla kaplı üs bölgesinde "bayrak değişimi" paylaşımı

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Giriş: 20.02.2021 17:54
Güncelleme:20.02.2021 18:03
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de karla kaplı üs bölgesinde Mehmetçik'in bayrak değişiminin videosunu paylaştı. Videoda, Mehmetçik'in Türk bayrağını öpüp göndere çekmesi yer aldı.

MSB'nin Twitter hesabından, Hakkari Çukurca'da bulunan karla kaplı Stine Üs Bölgesinde askerlerin bayrak değişimi sırasında çekilen videosu paylaşıldı.

"Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesi'ndeki kahramanlarımız, bayrak değişiminde" notuyla paylaşılan videoda, Mehmetçik'in Türk bayrağını öpüp, göndere çekmesi yer aldı.

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MSB'den bayrak değişimi paylaşımı
MSB'den "bayrak değişimi" paylaşımı
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