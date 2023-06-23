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MSB açıkladı! Kaçak geçiş yapan 53 göçmen yakalandı

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Giriş: 23.06.2023 11:18
Son dakika haberleri…  Milli Savunma Bakanlığı, “Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakârca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” açıklaması yaptı.
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