MSB açıkladı! Kaçak geçiş yapan 53 göçmen yakalandı

Son dakika haberleri… Milli Savunma Bakanlığı, “Türkiye-Yunanistan hududunda kahramanca ve fedakârca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan’dan ülkemize geçmeye çalışan 53 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 37’sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.” açıklaması yaptı.

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