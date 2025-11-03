03 Kasım 2025, Pazartesi

Mossad'a çalışan ajanlara rekor ceza! 17 sanıklı davada gerekçeli karar
Giriş: 03.11.2025 15:31
İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, İsrail istihbarat servisi Mossad adına Türkiye'deki kişileri hedef aldığı iddia edilen 17 sanıklı casusluk davasına ilişkin verdiği kararın gerekçesini açıkladı. Taner Sezgin kod isimli Selçuk Küçükkaya, siyasal ve askeri casusluk, tehdit ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek suçlarından toplam 26 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıkların organize biçimde Mossad'a bilgi aktardığını vurguladı.
