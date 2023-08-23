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MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! PKK’nın suikastçısı "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına etkisiz hale getirildi

A Haber
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Giriş: 23.08.2023 10:52
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.
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