23 Mayıs 2023, Salı
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MİT'ten Mossad operasyonu! Casusluk şebekesi çökertildi
MİT, Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. MİT, Mossad adına Türkiye’de faaliyet yürüten casuslara operasyon yaptı. Mossad tarafından Avrupa’da eğitim verilen şebeke lideri Selçuk Küçükkaya ve 12 kişi yakalandı.