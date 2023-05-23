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MİT'ten Mossad operasyonu! Casusluk şebekesi çökertildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2023 14:18
MİT, Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. MİT, Mossad adına Türkiye’de faaliyet yürüten casuslara operasyon yaptı. Mossad tarafından Avrupa’da eğitim verilen şebeke lideri Selçuk Küçükkaya ve 12 kişi yakalandı.
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