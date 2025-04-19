19 Nisan 2025, Cumartesi
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MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü! İnsani yardım ve ateşkes ele alındı
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyeti ile bugün bir araya geldi. MİT Başkanı Kalın ve Hamas heyetinin yaptığı görüşmede, İsrail ablukası nedeniyle büyük bir insanlık trajedisi yaşayan Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinesi konuşuldu. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.