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Videolar Gündem Videoları Milyonluk Fatih Terim Fonu dolandırıcılığında yeni detay: Denizbank yetkililerine suç duyurusu! Semih Kaya ilk kez konuştu: Sokağa çıkmıyorum

Milyonluk Fatih Terim Fonu dolandırıcılığında yeni detay: Denizbank yetkililerine suç duyurusu! Semih Kaya ilk kez konuştu: Sokağa çıkmıyorum

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Giriş: 02.12.2023 12:07
Ünlü futbolcuların da aralarında bulunduğu kişilerin milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan soruşturmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 19 şikayetçiden biri olan iş insanı İsmail İbrahim Çağlar da avukatları aracılığıyla Denizbank yetkilileri hakkında, Seçil Erzan'ın yerini 3 gün boyunca adile merciilere bildirmeyerek, banka lehine ifade vermeye zorladıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Seçil Erzan'ı darp etmekle suçlanan Semih Kaya iddialara ilişkin ilk kez konuştu. İşte detaylar...
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