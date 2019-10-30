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30.10.2019

Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek mesajı

Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Wolfsberger maçında attığı gol sonrasında sevincini Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere asker selamı vererek kutlamıştı. UEFA ise bu gol sevincine soruşturma başlatmıştı. Bugün ise Milli Savunma Bakanlığından milli futbolcuya destek geldi. Bakanlık sosyal medya üzerinden İrfan Can Kahveci için özel bir video paylaşarak, "Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun!" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yaptığı maçtaki tek golü atan milli futbolcu ve arkadaşları, gol sevinci sırasında asker selamı vermişti.

UEFA, İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı.

BAKANLIKTAN DESTEK MESAJI

Soruşturma sonrası Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından İrfan Can Kahveci için özel bir video paylaştı.

Gönderide; "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!" ifadelerine de yer verildi.

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