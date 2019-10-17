Milli Savunma Bakanı Akar’dan kimyasal silah propagandasına yanıt |Video

Son dakika haberi... Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen terör yuvalarını yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde başarılı şekilde devam ederken 673 terörist etkisiz hale getirildi ve birçok nokta terörden temizlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başarılı şekilde devam eden operasyonlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar, başarılı şekilde harekata yalan haberlerle gölge düşürülmeye çalışıldığını ifade etti. Detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

Türkiye'nin güney sınırlarında kurulmak istenen terör yuvalarını yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 9. gününde başarılı şekilde devam ederken 673 terörist etkisiz hale getirildi ve birçok nokta terörden temizlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başarılı şekilde devam eden operasyonlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar, başarılı şekilde harekata yalan haberlerle gölge düşürülmeye çalışıldığını ifade etti.

"KİMYASAL SİLAH" YALANI

Bakan Hulusi Akar "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor" diye konuştu.

Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı yönünde oluşturulmaya çalışılan kirli propagandaya sert şekilde cevap verdi. Bakan Akar, "TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." dedi.

"SADECE ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN GÜVENLİĞİNE DEĞİL..."

Milli Savunma Bakanı Akar, "Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz." ifadelerini kullandı.