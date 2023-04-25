25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova’da

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova’da

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2023 10:32
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya geldi.
Moskova’da 4’lü zirve bugün
Moskova'da 4'lü zirve bugün
ABD’den PKK’ya yeni ziyaret
ABD'den PKK’ya yeni ziyaret
Akar ve Fidan Moskova’da
Akar ve Fidan Moskova’da
PKK ve DEAŞ’a terör operasyonu!
PKK ve DEAŞ'a terör operasyonu!
MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon
TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda
TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda
HDP İsveç’te Kılıçdaroğlu’na oy istedi
HDP İsveç'te Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Diyarbakır’da PKK/KCK operasyonu
Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu
Türkiye’nin karanlık yılları 90’lar!
Türkiye'nin karanlık yılları 90'lar!
Bakan Kurum’dan A Haber’e özel açıklamalar
Bakan Kurum'dan A Haber'e özel açıklamalar
Manisa’da önemli açıklamalar
Manisa’da önemli açıklamalar
Temeli atıldı! Önemli açıklamalar
Temeli atıldı! Önemli açıklamalar
Daha Fazla Video Göster