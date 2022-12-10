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'Millî Mücadele’nin ilk adımının şehri Samsun, Türkiye Yüzyılı’na da damgasını vurmaya hazır!'

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Giriş: 10.12.2022 13:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda hem toplu açılış törenine katılacak hem de vatandaşlara seslenecek. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Millî Mücadele’nin ilk adımının şehri Samsun, Türkiye Yüzyılı’na da damgasını vurmaya hazır!'' dedi.
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