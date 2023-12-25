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Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan Süleymaniye’de nokta operasyon! Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 12:25
Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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