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Milli iradeyi vesayet altına alma girişimleri! Türkiye’nin vesayet zincirleri nasıl kırıldı?

Milli iradeyi vesayet altına alma girişimleri! Türkiye'nin vesayet zincirleri nasıl kırıldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 01:24
Kendisini bu ülkenin sahibi sananlara asıl sahibin ve tek karar merciinin millet olduğu hatırlatılmıştı. Hatırlatmaya hatırlatılmıştı ama birileri ısrarla anlama-maya devam ediyor hala. Darbe süreçlerine zemin hazırlayan dönemlerdeki çıkışlarıyla bilinen TÜSİAD, her ne olduysa vesayetçi zihniyetini yeniden hatırlatma gereği duydu bugünlerde. Peki ama neden? Detaylar analiz haberimizde...
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Milli iradeyi vesayet altına alma girişimleri! Türkiye’nin vesayet zincirleri nasıl kırıldı?
Milli iradeyi vesayet altına alma girişimleri!
Milli iradeyi vesayet altına alma girişimleri!
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