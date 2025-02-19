19 Şubat 2025, Çarşamba
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Milli iradeyi vesayet altına alma girişimleri! Türkiye'nin vesayet zincirleri nasıl kırıldı?
Kendisini bu ülkenin sahibi sananlara asıl sahibin ve tek karar merciinin millet olduğu hatırlatılmıştı. Hatırlatmaya hatırlatılmıştı ama birileri ısrarla anlama-maya devam ediyor hala. Darbe süreçlerine zemin hazırlayan dönemlerdeki çıkışlarıyla bilinen TÜSİAD, her ne olduysa vesayetçi zihniyetini yeniden hatırlatma gereği duydu bugünlerde. Peki ama neden? Detaylar analiz haberimizde...