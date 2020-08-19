Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların yeniden açılmasıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Okullarımızı 21 Eylül'de yeniden açma konusunda büyük bir çaba içerisindeyiz.' dedi.

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

YÜZE EĞİTİM ÖNLEMLERİ NELER?

Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız.

Okulun hangi mekanda ne yapacağız nasıl yapacağız öğretmenler neye dikkat edecek, okul yöneticilerin alması gereken önlemler nelerdir, servis araçları için alınması gereken önlemler nelerdir... Tüm bunları ayrıntılı olarak ortaya koyup simülasyonlarını yaptık.

2000 denetmenin eğitimi söz konusu oldu, eğitimlerini aldılar. 2000 denetmen okulların hazır olup olmadığı konusunda, hangi tedbirlerin alındığı, hangi okulların ne ihtiyacı olduğu konusunda belirli kontrol listeleri dayalı olarak da ortaya koyuyorlar. Hazır olan okullarımız için de böyle bir belge düzenlememiz söz konusu.

Okulların öz değerlendirme yapmasını istiyoruz.

Olası tüm koşullara göre planlamamız hazır.

Çocuklarımızın sağlığını biz önemsedikçe velilerimizin de okullara olan güvenini artacağına eminiz.

Diyelim bu belge alındı ama bu bir süreç. Bir okulun bir kere temiz olması yetmiyor. Devamlılık söz konusu. okulun sürekli olarak temiz kalması hususunda bir takım çalışmalar da yapılıyor alt yapısı hazırlanıyor. Bunu takip etmek için bir yazılım hazırladık.

Bakanlık olarak bu çalışmalar zaten bizim görevimiz. Bu toplumsal da bir mesele. Bu toplumun tamamının üstlenmesi gereken bir mesele.

Okullara sadece 'eksiğiniz var' demek değil bu eksiğini nasıl giderileceği konusunda onlara yardım da söz konusu.

Dezenfektan ve maske temini de söz konusu.

Mekansal ve müfredat olarak bir seyretmeden bahsediyoruz. Çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanı nasıl olacak tüm bunları zaman gösterecek.

Veliler ve okul görevlileri HES koduyla denetlenecek.