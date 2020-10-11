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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan dikkat çeken davet

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Giriş: 11.10.2020 15:34
Güncelleme:11.10.2020 16:22
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın başlayacak yüz yüze eğitimin ikinci aşaması öncesi "Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirirken, öğretmenlere de 'fidan dikmeleri' için çağrıda bulundu.

Bakan Selçuk mesajında, "Güzel ülkemizde, yanan ormanların hüznünü bir kez daha yaşıyoruz. Yarın ilk ders zilini çalacak köy okullarımızdaki öğretmenlerimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizi, öğrencileri evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinin toprağına birer fidan bırakmaya davet ediyorum" dedi.

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