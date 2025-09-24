24 Eylül 2025, Çarşamba

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün toplanıyor
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün toplanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 08:14
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün yeniden toplanıyor. Komisyon 12'nci toplantısında düşünce kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek. İşte detaylar...
