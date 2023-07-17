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Milas'ta 160 hektarı torpil yakmış

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Giriş: 17.07.2023 16:22
Muğla'nın Milâs ilçesinde 160 hektar alanın zarar gördüğü yangının, yol kenarına atılan torpil nedeniyle çıktığı belirlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
Milas’ta 160 hektarı torpil yakmış
Milas'ta 160 hektarı torpil yakmış
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