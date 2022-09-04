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MHP'nin ilk seçim mitingi Sivas'ta

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 04.09.2022 13:10
A Haber canlı yayınına konuk olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sivas ilimizin merkez olacağı ilk miting, Sivas Kongresi'nin ruhuyla ilk mitingi gerçekleştirilecektir" dedi.
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