04 Eylül 2022, Pazar
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MHP'nin ilk seçim mitingi Sivas'ta
A Haber canlı yayınına konuk olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Sivas ilimizin merkez olacağı ilk miting, Sivas Kongresi'nin ruhuyla ilk mitingi gerçekleştirilecektir" dedi.