Sanchez’den Trump’a sert çıkış: Milyonların kaderiyle Rus ruleti oynayamazsınız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran’a yönelik saldırılarda İspanya’daki ABD üslerinin kullanılmasına izin vermemesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’ın ticari yaptırım tehdidine sert tepki gösterdi. Trump’ın baskısına boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Sanchez, “Geçmişin hatalarını tekrarlamayacağız, savaşa hayır diyoruz” ifadelerini kullandı. NATO müttefikleri arasındaki gerilim tırmanırken Madrid yönetimi, ABD ve İsrail’in İran saldırılarını “pervasız ve yasa dışı” olarak nitelendirdi.