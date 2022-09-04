MHP’nin ’’Aday Belli Karar Net’’ mitingi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2023 seçimleri için sahaya iniyor. Bahçeli ilk mitingini Sivas Kongresinin yıl dönümünde bugün Sivas’ta yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ve konuğu MHP Genel Başkan yardımcısı Kamil Aydın anlattı.