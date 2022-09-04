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MHP'nin ''Aday Belli Karar Net'' mitingi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.09.2022 17:13
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2023 seçimleri için sahaya iniyor. Bahçeli ilk mitingini Sivas Kongresinin yıl dönümünde bugün Sivas’ta yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ve konuğu MHP Genel Başkan yardımcısı Kamil Aydın anlattı.
MHP’nin ’’Aday Belli Karar Net’’ mitingi
MHP'nin ''Aday Belli Karar Net'' mitingi
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