04 Eylül 2022, Pazar
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MHP'nin ''Aday Belli Karar Net'' mitingi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2023 seçimleri için sahaya iniyor. Bahçeli ilk mitingini Sivas Kongresinin yıl dönümünde bugün Sivas’ta yapacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ve konuğu MHP Genel Başkan yardımcısı Kamil Aydın anlattı.