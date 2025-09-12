12 Eylül 2025, Cuma

MHP’li Yıldırım’dan Nurettin Soyer çıkışı: Türkiye’nin en büyük işkencecisi

MHP’li Yıldırım’dan Nurettin Soyer çıkışı: "Türkiye’nin en büyük işkencecisi"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 17:51
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 12 Eylül darbesinin 45. yılında Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yaptığı konuşmada, dönemin askeri başsavcısı Nurettin Soyer’i hedef aldı. Yıldırım, “Cumhuriyet Halk Partisi kriterlerine göre Nurettin Soyer Türkiye'nin en büyük hukukçusudur. Bize göre ve gerçeğe göre Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük işkencecidir” dedi.
