MHP’li Yıldırım’dan Nurettin Soyer çıkışı: "Türkiye’nin en büyük işkencecisi"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 12 Eylül darbesinin 45. yılında Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yaptığı konuşmada, dönemin askeri başsavcısı Nurettin Soyer’i hedef aldı. Yıldırım, “Cumhuriyet Halk Partisi kriterlerine göre Nurettin Soyer Türkiye'nin en büyük hukukçusudur. Bize göre ve gerçeğe göre Türkiye'de gelmiş geçmiş en büyük işkencecidir” dedi.