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MHP’den Sinan Ateş açıklaması: Sessizliğimiz aczimize yorulmasın

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 09:07
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yaşanan tartışmalara MHP'den açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Hassas konulardaki sessizliğimiz, sakın ola ki aczimize yorulmasın" dedi.
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