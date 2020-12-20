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MHP'den CHP'ye diktatörlük tepkisi: "Asıl diktatör CHP'dir"

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Giriş: 20.12.2020 23:30
Güncelleme:20.12.2020 23:52
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine MHP'den çok sert tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, '' CHP diktatörlüğe bir adım daha yaklaşmıştır'' dedi, Chp İstanbul Başkanı Kaftancıoğlu'nu darbe imasında bulunmakla suçladı.

Milli iradeyi hiçe sayarak Başkan Erdoğan'a diktatör diyen Özgür Özel'e, MHP'den de tepki geldi. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ''Asıl diktatör CHP'dir'' mesajını verdi.

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ÖZGÜR ÖZEL'E 'DİKTATÖR' TEPKİSİ

"CHP halktan uzaklaşmış ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a isnat ettiği diktatörlüğe bir adım daha yaklaşmıştır. CHP ve zillet ittifakı, devlet otoritesine ve millet iradesine karşı adım adım yeni bir yapay meşruiyet zemini oluşturma çabası içine girmiştir. Zillet ittifakı ve destekçilerini, toplumsal barışı dinamitleyerek Türkiye'yi bir iç çekişmenin girdabına sürükleme çabasına girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Millet iradesine dayanmayan, meşruiyeti olmayan, hukuka ve demokrasinin normlarına uymayan hiçbir çabanın; karşılıksız kalmayacağının ve başarıya ulaşamayacağının bilinmesini istiyoruz."

YALÇIN'IN HEDEFİNDE CANAN KAFTANCIOĞLU DA VARDI

CHP'nin terörizm destekçisi İstanbul İl Başkanı, 2021 bütçesinin meclis'ten 316 oyla geçmesinin hemen ardından yaptığı paylaşımda, 'TBMM'den geçecek olan bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak.' demiştir. Seçimler 2023'te gerçekleşeceğine göre, CHP'li il başkanının 2021 için kamuoyuna verdiği mesaj açıktır. bu bir darbe ve kalkışma imasıdır."

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