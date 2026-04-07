MHP lideri Devlet Bahçeli: Trump yönetimi gerçekle yüzleşecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın tarihi bir dönemeçte olduğunu söyleyen Bahçeli, "Bugün tanık olduğumuz küresel ve bölgesel istikrarsızlık, yeninin henüz doğmamış olduğunun göstergesidir. Bu da kriz durumudur." dedi. Trump yönetimini de eleştiren Bahçeli, "Batı kamuoyunun halk ve bürokrasi bazında vicdanının sesini dinlemeye devam etmesi hâlinde Trump yönetimi bu gerçeklikle yüzleşmek zorunda kalacaktır." ifadelerine yer verdi.