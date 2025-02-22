22 Şubat 2025, Cumartesi
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MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta kalp kapağı değişimi ameliyatı olmuştu. Bahçeli'nin taburcu edilmesinin ardından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama da basın danışmanı Yıldıray Çiçek’ten geldi. Çiçek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir." dedi.