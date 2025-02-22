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MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?

MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.02.2025 01:29
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta kalp kapağı değişimi ameliyatı olmuştu. Bahçeli'nin taburcu edilmesinin ardından sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama da basın danışmanı Yıldıray Çiçek’ten geldi. Çiçek, "Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir." dedi.
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MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?
MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?
MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?
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