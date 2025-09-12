12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2028'de görevine devam etmeli
MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2028’de görevine devam etmeli

MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2028'de görevine devam etmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 11:35
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın mevcut durumu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı, CHP kongresine dair iptal kararı ve CHP’nin yargı kararlarına yaklaşımı ile “Terörsüz Türkiye” süreci gibi birçok başlıkta önemli değerlendirmeler yaptı. Bahçeli, "İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2028’de görevine devam etmeli
Sahte diploma davası 10 Ekim’e ertelendi!
Sahte diploma davası 10 Ekim'e ertelendi!
Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu!
Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu!
Bahçeli’den Başkan Erdoğan’a adaylık çağrısı
Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı
ÇArpıcı sözler: Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz
ÇArpıcı sözler: Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz
CHP belediyelerinde krizler sürüyor!
CHP belediyelerinde krizler sürüyor!
İzmir’de polise saldırı! 10 şüpheli adliye sevk edildi
İzmir’de polise saldırı! 10 şüpheli adliye sevk edildi
İzmir polis merkezine saldırı soruşturması!
İzmir polis merkezine saldırı soruşturması!
Can Holding’e soruşturmanın detayları!
Can Holding’e soruşturmanın detayları!
Bakan Fidan’dan İtalya’da diplomasi trafiği!
Bakan Fidan'dan İtalya'da diplomasi trafiği!
Gazze’de can kaybı 65 bine dayandı!
Gazze'de can kaybı 65 bine dayandı!
Sumud filosu Gazze yolunda!
Sumud filosu Gazze yolunda!
161 DEAŞ’lı yakalandı
161 DEAŞ'lı yakalandı
Daha Fazla Video Göster