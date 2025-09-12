MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2028’de görevine devam etmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın mevcut durumu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı, CHP kongresine dair iptal kararı ve CHP’nin yargı kararlarına yaklaşımı ile “Terörsüz Türkiye” süreci gibi birçok başlıkta önemli değerlendirmeler yaptı. Bahçeli, "İleride şartlar ne olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın görevine devamından yanayım. 2028'de de devam etmeli. Eğer tekrar bir cumhurbaşkanlığı adaylığını düşündüğü zaman MHP olarak tam desteğimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

