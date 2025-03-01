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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den net terörsüz Türkiye mesajı: Bu çağrı baştan sona değerli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den net "terörsüz Türkiye" mesajı: Bu çağrı baştan sona değerli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 22:28
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından açıklama yaptı. Bahçeli açıklamasında, 'Kandil'den yapılan açıklamalar bu çağrıyı destekleyici ve tamamlayıcı özelliktedir, nitekim memnuniyet vericidir. PKK terör örgütünün Kandil'deki elebaşları İmralı'nın etrafında kenetlenerek 27 Şubat çağrısına sahip çıkmaları geldiğimiz bu aşamada örgütsel tutarlılık olup herkesin yararınadır.' dedi. Açıklamaya dair tüm detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu A Haber'de Merve Tepe moderatörlüğündeki Satır Arası programında anlattı.
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