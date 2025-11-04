MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den flaş mesajlar: Cumhur İttifakı’nda ihtilaf söz konusu değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında milletin hizmetinde olduklarını ifade ederken, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'yız." dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın açıklamalarına sert tepki gösteren Bahçeli, "Görev yaptığı ülkeye politik rota çizme densizliğine heves eden bir sefirin ileri düzeyde akıl tutulmasıdır." ifadesini kullandı. Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi ike "Komisyonun İmralı'ya gitmesi süreci güçlendirir." dedi. Bahçeli, MHP ile Cumhur İttifakı arasında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bir ayrılık olmadığının altını çizdi. Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nda kriz var yalanından bıkmadılar." ifadelerini kullandı. Bahçeli, grup toplantısının sonunda gazetecilerin Demirtaş ile ilgili sorduğu soruya; "Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olacaktır." yanıtını verdi.

