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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Uyarıyorum, asıl hedef Türkiye'dir

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 11:22
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın iç siyasette Özel-Akşener temaslarıyla yumuşayan iklimi zehirlemek isteyenlere çok sert tepki gösteren Bahçeli "Erdoğan'ın görüşmeleri çarpıtılıyor" dedi. ABD'nin Suriye'de kurmak için büyük çaba harcadığı "teröristan devleti" tehlikesine dikkat çeken Bahçeli "Suriye'nin parçalanmasını hedef alan emperyalist plan yürütülmektedir. Şirret kampanyalarını hızlandırdılar. Asıl hedef Türkiye'miz, yakın hedef son yurdumuzdur." ifadelerini kullandı.
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"Uyarıyorum, asıl hedef Türkiye'dir"
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