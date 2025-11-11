11 Kasım 2025, Salı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir

Giriş: 11.11.2025 11:08
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakının kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir" dedi. Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir" ifadelerini kullandı.
