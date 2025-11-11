MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakının kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir" dedi. Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN