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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bin yıllık kardeşlik yaşayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bin yıllık kardeşlik yaşayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 13:42
MHP lideri Devlet Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli yaptığı açıklamada Türkiye'de Kürt sorununun olmadığının altını çizerken "Var olan sorun bölücü terör sorunudur." ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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