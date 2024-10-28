MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bin yıllık kardeşlik yaşayacak

MHP lideri Devlet Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Bahçeli yaptığı açıklamada Türkiye'de Kürt sorununun olmadığının altını çizerken "Var olan sorun bölücü terör sorunudur." ifadelerini kullandı. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN