29 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amasya'da halka seslenecek! MHP'den "Aziz milletim sıra sende" mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amasya'da halka seslenecek! MHP'den "Aziz milletim sıra sende" mitingi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2023 15:14
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da açık hava toplantısı düzenleyecek. Bahçeli hangi mesajları verecek? Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aziz milletim sıra sende mitingi
"Aziz milletim sıra sende" mitingi
367 krizinin aktörleri yeniden devrede mi?
367 krizinin aktörleri yeniden devrede mi?
Oldubittiye müsaade etmeyeceğiz
Oldubittiye müsaade etmeyeceğiz
Gençler sordu Başkan Erdoğan yanıtladı
Gençler sordu Başkan Erdoğan yanıtladı
Büyük Birlik Partisi 30 yaşında
Büyük Birlik Partisi 30 yaşında
Aday 13 Şubat’ta mı açıklanacak?
Aday 13 Şubat’ta mı açıklanacak?
Halkın hastanesine yol bile yapamadı
Halkın hastanesine yol bile yapamadı
Emniyet’e taze kan
Emniyet'e taze kan
Altın bereketi
Altın bereketi
Erdoğan Hollanda’daki Türklere hitap etti
Erdoğan Hollanda’daki Türklere hitap etti
İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na ’13 Şubat’ ayarı
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na '13 Şubat' ayarı
Melih Gökçek A Haber’de anlattı: Mecburi teslimiyet
Melih Gökçek A Haber'de anlattı: Mecburi teslimiyet
Daha Fazla Video Göster