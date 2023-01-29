MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amasya'da halka seslenecek! MHP'den "Aziz milletim sıra sende" mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da açık hava toplantısı düzenleyecek. Bahçeli hangi mesajları verecek? Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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