MGK yarın toplanıyor! Hangi konular masada olacak?

Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından yarın toplanıyor. Gündemde, Suriye ile kurulacak temas, Amerika başkanlık seçimleri, terörle mücadele ve Yunan bakanlardan gelen tehditvari açıklamalar olacak.

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