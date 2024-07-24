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MGK yarın toplanıyor! Hangi konular masada olacak?

MGK yarın toplanıyor! Hangi konular masada olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.07.2024 10:09
Milli Güvenlik Kurulu, iki aylık aranın ardından yarın toplanıyor. Gündemde, Suriye ile kurulacak temas, Amerika başkanlık seçimleri, terörle mücadele ve Yunan bakanlardan gelen tehditvari açıklamalar olacak.
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