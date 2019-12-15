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15.12.2019

Metroda başörtülü kadına alçak saldırı

İstanbul'da metroda seyahat eden bir kadın, yanındaki çarşaflı kadına 'Kara Fatma' diyerek, hakaretler savurarak saldırdı. Saldırganın, başörtülü kadına ettiği ağır hakaretlerden sonra sanki saldırıya maruz kalan kendisiymiş gibi 'polis çağırın' diye bağırması sosyal medyada büyük tepki topladı.

İstanbul'da başörtülü kadınlara yönelik saldırılara bir yenisi daha eklendi. Metroda seyahat eden bir kadın, yanındaki çarşaflı kadına "Kara Fatma" diyerek hakaretler savurarak saldırdı.

HEM "KARA FATMA" DEDİ, HEM DE "POLİS" DİYE BAĞIRDI
Beşiktaş ve Karaköy'deki saldırıların ardından bu kez de metroda, çarşaflı bir kadına "Kara Fatma" diyerek hakaret eden saldırgan kadının, "Polis çağırın" çığlıkları atması da dikkat çekti.

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