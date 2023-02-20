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Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber’e konuştu: Enkaz altında kalanlar şehittir
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye taziye ziyaretinde bulunan Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yaşadığı deprem ile bir imtihandan geçtiğini belirten Sabri, Filistin halkının yardımlarına değindi.
Mescid-i Aksa İmamı, depremde enkaz altında kalanların şehit olduğuna ilişkin hadisi hatırlattı. Miraç gecesinde Türkiye için dua ettiklerini de vurguladı.
Çeşitli bahanelerle sık sık İsrail tarafından gözaltına alınan Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, İsrail'in kendisine yönelik yürüttüğü karalama kampanyasını da değindi.
İsrailli ırkçı milletvekili Gvir'in Filistinlileri sürekli tehdit ettiğini belirten Sabri, uluslararası kamuoyu tarafından da gerçek yüzünün ortaya çıktığını vurguladı.
A HABER'E TEŞEKKÜR ETTİ
Aksa İmamı Sabri, A Haber'e Filistin davasına verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.