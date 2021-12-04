04 Aralık 2021, Cumartesi
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Mersin şehidini uğurladı! Gözyaşları içinde toprağa verildi
Jandarma astsubay üstçavuş Celil Mutlu Tunceli Ovacık'ta gerçekleştirilen Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Kahraman asker için memleketi Mersin'de tören düzenlendi. Mutlu kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.