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Merdan Yanardağ Ramazan Bayramı'nı neden hedef aldı? İlahiyatçılar tepki gösterdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2021 14:00
Güncelleme:15.05.2021 14:07
'Şeker Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na çevrildiğini iddia eden Merdan Yanardağ'a peş peşe tepkiler geldi. İlahiyatçılar ise kelime oyununun ardındaki tehlikeyi işaret etti. Eğitimci yazar Ali Rıza Temel, "Dini kendileri için tehlikeli görenler; Müslümanları güçsüz kılmak için onun değerini azaltmak isteyebilirler. O nedenle insanlar kelimelerle düşünür, kelimeleri korumak lazım" dedi.
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