22 Nisan 2023, Cumartesi
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Meral Akşener'den Ali Babacan'a 'Bilge Yılmaz' göndermesi
Kirli pazarlıkların ve kavgaların merkezi 7'li koalisyondaki koltuk savaşı büyüyor! DEVA Partisi ve İYİ Parti arasındaki 'ekonomi yönetimi' tartışmasına Meral Akşener de daldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İyi Partili Bilge Yılmaz arasındaki koltuk çekişmesine dahil olan Meral Akşener, Ali Babacan'a gönderme yaparak, "İnşallah ekonomiyi yönetecek Bilge Yılmaz karşımda oturuyor" dedi. Daha seçim bile yapılamadan girişilen kavgalar koalisyonun içine düştüğü koltuk hırsını bir kez daha gösterdi.