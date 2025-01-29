29 Ocak 2025, Çarşamba
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Menajerler WhatsApp’da örgütlendi! Rekabeti ihlal ettiler
Rekabet Kurulu, dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili 21 şirket ve kişi hakkında ön rapor hazırladı. Rapora göre; Ayşe Barım'ın da aralarında bulunduğu kişi ve şirketlerin, ajans komisyonu olarak yüzde yirminin altında pay alınmaması için boykota varan eylem planı hazırladıkları ortaya çıktı.