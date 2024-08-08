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Mekke'de sel felaketi! Çok sayıda deve suya kapıldı

Mekke'de sel felaketi! Çok sayıda deve suya kapıldı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 09:31
Mekke'de yaşanan bir sel felaketi sırasında birçok deve suya kapılarak telef oldu. Develerin sel suyuna kapılıp sürüklendiği görüntüler kameralara yansıdı. Sel felaketinin görüntülendiği bir videoda deve sürüsünün sel sularına kapıldığı anlar görüntülendi.
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