08 Ağustos 2024, Perşembe
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Mekke'de sel felaketi! Çok sayıda deve suya kapıldı
Mekke'de yaşanan bir sel felaketi sırasında birçok deve suya kapılarak telef oldu. Develerin sel suyuna kapılıp sürüklendiği görüntüler kameralara yansıdı. Sel felaketinin görüntülendiği bir videoda deve sürüsünün sel sularına kapıldığı anlar görüntülendi.