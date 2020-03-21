21 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
21.03.2020

Mehmetçikten sağlık çalışanlarına alkış! Duygulandıran anlar

Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına Milli Savunma Bakanlığı yayınladığı bir video ile destek verdi. Yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik, alkışlarla teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı mesajında, “Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize  can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Perşembe günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronayla mücadelede sağlık çalışanlarına destek veren alkış kampanyasını sosyal medyadan duyurmuştu. Koca "Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." diyerek paylaşımda bulunmuştu. Türkiye iki gündür devam eden kampanaya büyük destek veriyor.

Son dakika: Fahrettin Koca sağlık çalışanları için üst üste 3 gün alkış istedi SON DAKİKA: FAHRETTİN KOCA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÜST ÜSTE 3 GÜN ALKIŞ İSTEDİ
Türkiye sağlık çalışanları için alkış tutuyor TÜRKİYE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ALKIŞ TUTUYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Tuzlu su ile ağız çalkalamak işe yarar mı? İşte cevabı...
Tuzlu su ile ağız çalkalamak işe yarar mı? İşte cevabı...
Mehmetçikten sağlık çalışanlarına alkış!
Mehmetçikten sağlık çalışanlarına alkış!
Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe
Sızma girişiminde bulunan teröristlere ağır darbe
Virüsler hangi ortamda yaşayamaz? İşte cevabı...
Virüsler hangi ortamda yaşayamaz? İşte cevabı...
Prof. Saraçoğlu uyardı! Koronavirüste toz şekere dikkat!
Prof. Saraçoğlu uyardı! Koronavirüste toz şekere dikkat!
Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele çağrısı
Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele çağrısı
Çin'de koronavirüs aşısı bulundu mu?
Çin'de koronavirüs aşısı bulundu mu?
İtalya'dan korkutan corona virüs açıklaması!
İtalya'dan korkutan corona virüs açıklaması!
Kuruluş Osman oyuncularından sağlık çalışanlarına destek
Kuruluş Osman oyuncularından sağlık çalışanlarına destek
Bakan Koca yeni vaka sayısını açıkladı!
Bakan Koca yeni vaka sayısını açıkladı!
Türkiye koronavirüs için aşı ve ilacı üretebilir
"Türkiye koronavirüs için aşı ve ilacı üretebilir"
Bakan Koca: En güçlü alkış aynı saatte
Bakan Koca: En güçlü alkış aynı saatte
Daha Fazla Video Göster