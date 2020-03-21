Mehmetçikten sağlık çalışanlarına alkış! Duygulandıran anlar

Fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına Milli Savunma Bakanlığı yayınladığı bir video ile destek verdi. Yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik, alkışlarla teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı mesajında, “Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Milli Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Perşembe günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronayla mücadelede sağlık çalışanlarına destek veren alkış kampanyasını sosyal medyadan duyurmuştu. Koca "Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." diyerek paylaşımda bulunmuştu. Türkiye iki gündür devam eden kampanaya büyük destek veriyor.