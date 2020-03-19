Türkiye sağlık çalışanları için alkış tutuyor
Son dakika haberi... Koronavirüs mücadelesinde canını dişine takan fedakar sağlık çalışanları için Türkiye alkış tutuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda tüm Türkiye'yi sağlık çalışanları için alkış tutmaya davet etmiş ve, ''ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında yükseltmeye davet ediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.
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