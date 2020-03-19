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Türkiye sağlık çalışanları için alkış tutuyor

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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TÜRKİYE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ALKIŞ TUTUYOR

Son dakika haberi... Koronavirüs mücadelesinde canını dişine takan fedakar sağlık çalışanları için alkış tutuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda tüm Türkiye'yi sağlık çalışanları için alkış tutmaya davet etmiş ve, ''ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında yükseltmeye davet ediyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

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