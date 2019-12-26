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26.12.2019

Mehmet Sevigen'den 'çete' açıklaması! CHP'de çete kim?

CHP'deki çete ile ilgili CHP'li Mehmet Sevigen A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Sevigen 'kraldan çok kralcılar' olarak nitelediği 'çete' için, "Kılıçdaroğlu'na gidip efendim Muharrem İnce hakkında böyle bir şey çıkardık hiç keyfinizi bozmayın diyebilen insanlar da olur." dedi.

A Haber'da CHP'deki 'çete' hakkında konuşan Mehmet Sevigen, 'kraldan çok kralcılar' olarak nitelediği 'çete' için, "Kılıçdaroğlu'na gidip efendim Muharrem İnce hakkında böyle bir şey çıkardık hiç keyfinizi bozmayın diyebilen insanlar da olur." ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin bu çeteyi ortaya çıkarmak için iddia sahibi gazeteciye dava açması gerektiğini dile getiren Sevigen, "Ben yönetimdeki arkadaşlarıma buradan çağrı yapıyorum o gazeteciye dava açın. Kimse bu CHP içindeki arkadaş o çıksın yoksa bu gazeteci arkadaş cezasını çeksin." şeklinde konuştu.

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