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Meclis’te lanetliyorum tartışması! Atışma, gerginlik, yüksek tansiyon...

Meclis'te "lanetliyorum" tartışması! Atışma, gerginlik, yüksek tansiyon...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.02.2025 00:53
Meclis Genel Kurulu’nda tansiyon yine yükseldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, AK Parti sıralarına dönerek “Bu grubu lanetliyorum” sözleri Genel Kurul’da büyük tepki çekti. AK Partili milletvekilleri sert bir şekilde karşılık verirken, tartışma kısa sürede alevlendi. Meclis’te yankı bulan bu sözler, siyasette yeni bir gerilime yol açarken, polemik devam ediyor. Tartışmaların ardından iktidar ve muhalefet kanadından peş peşe açıklamalar geldi. İşte Meclis’teki gerilimin perde arkası…
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Meclis’te lanetliyorum tartışması! Atışma, gerginlik, yüksek tansiyon...
Meclis’te lanetliyorum tartışması!
Meclis'te "lanetliyorum" tartışması!
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